Polícia Militar divulga Operação Independência 2021 – Prevenção da Covid 19

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), inicia nessa sexta-feira, 03, a Operação Independência – Prevenção da COVID 19. O BPRv estará presente em diversas rodovias estaduais durante o período compreendido entre os dias 03 a 08 de setembro de 2021, atuando de forma preventiva e repressiva, se preciso for, visando proporcionar aos usuários das rodovias tranquilidade e segurança e fazendo cumprir as medidas de saúde e segurança contra a COVID-19 conforme Resolução nº 27 – Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais – CTCAE.

Mais de 50 policiais militares trabalharão todos os dias durante a operação, em diversos municípios sergipanos, como: Pirambu, Estância, Lagarto, Indiaroba, Simão Dias, Siriri, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Gloria dentre outros, onde serão intensificadas as abordagens com o objetivo de coibir tráfico de drogas e armas, bem como visando coibir crimes de trânsito, especialmente o de embriaguez ao volante, com a utilização de etilômetros. Onde serão feitos em média de 200 testes de etilômetro por dia.

“Haja vista a flexibilização das medidas restritivas no combate do corona vírus, as estradas, sobretudo as que ligam às cidades litorâneas e as que ligam as polos regionais do interior do estado de Sergipe ficaram mais movimentadas. Sabemos das restrições neste período de pandemia da Covid-19, porém mesmo assim muitos cidadãos irão se movimentar a todos os recantos de nosso estado, apesar das medidas restritivas. Um bom planejamento pode diminuir consideravelmente o risco de acidentes. Além dos tradicionais itens mecânicos que devem ser checados no carro, como nível do óleo, calibragem de pneus, funcionamento dos faróis, entre outros, o motorista deve de se preparar psicologicamente para a jornada, sabendo que poderá enfrentar congestionamento e mesmo condições adversas do tempo, como temporais”, declarou o tenente-coronel Deny, comandante do BPRv.

Por isso, de antemão, o BPRv recomenda que o motorista tome as seguintes medidas de segurança:

Use sempre máscara e álcool em gel;

Observe os assentos adequados pras crianças;

Revise o seu veículo antes de pegar a estrada;

Use sempre o cinto de segurança;

Respeite o limite de velocidade;

Somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

Se beber, não dirija.

Fonte: Ascom PM/SE