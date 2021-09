Polícia  prende três pessoas por tráfico de drogas em Canindé de São Francisco

Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam, nessa quinta-feira (02), três pessoas por tráfico de drogas na cidade de Canindé de São Francisco.

Segundo relato policial, as equipes do 4º BPM realizavam patrulhamento ostensivo quando, nas proximidades do Cemitério Municipal, notaram uma movimentação suspeita próximo à uma residência. Em abordagem a dois homens que estavam no local, foram encontrados pedaços de maconha, aproximadamente 52g.

Durante as buscas na casa, os militares localizaram em um dos quartos, dentro dos bolsos de calças jeans, uma grande quantidade de pedras de crack, divididas em pequenas porções, que totalizavam 374 pedras. No mesmo local também foi encontrada a quantia de R$ 415,00.

A proprietária da residência confessou ser dona dos entorpecentes juntamente com os outros dois homens. O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE