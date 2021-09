Prefeitura de Aracaju realizará Feira de Pescados entre 9 a 11

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizará entre os dias 9 a 11 de setembro, das 6h às 14h, a Feira de Pescados. Assim como no período da Semana Santa, a comercialização acontecerá na Praça de Eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais.

A iniciativa atende a uma solicitação da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel/SE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae /SE), que objetiva incentivar o consumo de pescados e impulsionar o setor neste momento de retomada da economia da cidade.

“O intuito da administração municipal é movimentar as atividades que foram afetadas pela pandemia do coronavírus. Assim, resolvemos acatar o pleito das entidades integrando a Feira dos Pescados ao evento da 18ª Semana do Pescado, que envolve 32 restaurantes sergipanos oferecendo um cardápio com pratos específicos que evidenciam este tipo de produto”, explica o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

A comercialização na Feira de Pescados será feita por 60 comerciantes, entre permissionários do mercado Maria Virgínia Franco e feirantes. O espaço será voltado, exclusivamente, para a venda dessas mercadorias.

De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, na próxima quarta-feira, dia 8, toda a estrutura será montada pela empresa municipal para atender as medidas de distanciamento social e de higienização, em cumprimento às recomendações sanitárias e aos decretos estadual e municipal de enfrentamento à covid-19.

“Disponibilizaremos recipientes com álcool em gel, lavatório e banheiros químicos. Além disso, teremos a presença de fiscais para orientar os consumidores e evitar aglomeração. E a limpeza diária do local será executada por agentes da Diretoria de Operações”, concluiu Luiz Roberto.

Ascom Emsurb

Foto: Felipe Goettenauer