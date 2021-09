Telha realiza testagem em alunos e profissionais de ensino

Com a aproximação da volta das aulas presenciais, a Prefeitura de Telha realizou entre os dias 30 de agosto e 02 de setembro, a testagem sorológica para detectar a infecção pelo coronavírus em profissionais e estudantes da rede municipal de ensino. A ação conjunta envolveu as Secretarias de Saúde e Educação de forma organizada e sem aglomerações nos seguintes locais: Escola Prefeito José Francisco Dias, Escola Professor Marcelino de Melo Cardoso e Escola Municipal Silvério Nonato Lima.

Os testes sorológicos de anticorpos são feitos através da coleta do sangue com um pequeno furo no dedo. Anticorpos são mecanismos de defesa do organismo, gerados após a exposição a um agente externo. Seu papel é neutralizar e reconhecer esses invasores, para que o corpo os elimine. A metodologia empregada é a imunocromatografia, na qual a reação química ocorrida entre antígenos e anticorpos resulta em uma cor diferente. A partir daí, os anticorpos podem ser classificados como igM (imunoglobulinas de classe M) ou igG (imunoglobulinas de classe G).

Foram disponibilizados cerca de 400 testes rápidos, distribuídos entre as escolas que informaram aos alunos matriculados o dia e o local da testagem. Equipes da SMS e da SEMEC organizaram uma força tarefa para que fossem testados o maior número de pessoas possível durante esses dias.

A secretária de Saúde, Fabiany Siqueira, acompanhou de perto as ações e se mostrou feliz com a grande procura dos munícipes. “Como profissional da Saúde, estou muito feliz com a procura das famílias pela testagem rápida, isso mostra a vontade dos alunos para voltar aos estudos. Essa foi uma das medidas propostas pela gestão para viabilizar a volta às aulas presenciais com segurança”, disse.

Para o secretário de Educação, a transmissão do vírus pode ser barrada com as medidas de segurança que serão implantadas pelas escolas. “Para maior segurança, o retorno às aulas presenciais será de forma híbrida. Além da testagem, outras medidas serão adotadas nas salas de aula, como o uso de álcool em gel, o distanciamento das carteiras nas salas de aula e, claro, o uso da máscara dentro das escolas. É importante ressaltar que todos os profissionais da Educação já foram imunizados, e esse foi um fator determinante para um retorno às aulas presenciais com segurança. Nosso dever é cuidar dos estudantes ofertando educação, bem como, cuidar da saúde de todos”, reforçou Paulo Sérgio.

Texto e foto: Ascom PMT