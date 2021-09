Rogério Carvalho pede abertura de investigação após virar alvo de milícia virtual bolsonarista

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) virou alvo do esquema de propagação de mentiras e fake news da milícia virtual bolsonarista nesta quinta-feira (2) sobre um ilusório caso de rachadinha no gabinete do parlamentar petista um dia depois que veio à tona o esquema de corrupção envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e a ex-madrasta, Ana Cristina Valle.

A denúncia da suposta irregularidade teria partido de um usuário do Twitter que se identifica como Richards Pozzer e foi repercutida pelo site bolsonarista Farol da Bahia.

Documentos públicos do gabinete do senador, no entanto, mostram que o caso se trata do pagamento de gastos do escritório de apoio à atividade parlamentar de Rogério Carvalho em Sergipe, como contas de água, de luz e de condomínio. Todas essas despesas são legais, auditadas e constam no portal da transparência do Senado Federal.

O parlamentar informou à Forum que já solicitou a instauração de inquérito pela política legislativa do Senado Federal para apurar o caso. Também acionou a advocacia da casa legislativa para a tomada de ações judiciais com urgência.

Site bolsonarista

Segundo a assessoria de Rogério Carvalho, houve dificuldades de entrar em contato com o site Farol da Bahia, que divulga como endereço o local onde funciona um escritório de advocacia, além do telefone de uma clínica médica.

Uma das sócias do Portal da Bahia é a jornalista Alezinha Roldan, que aparece nas redes sociais em foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

A responsável pelo site faz campanha para Bolsonaro nas redes e é descrita no próprio site como “consultora de comunicação na Presidência da República”.

Outros fatos que apontam para operação da estrutura de fake news contra o senador Rogério envolvem o próprio denunciante da irregularidade.

Pozzer é investigado da CPI do Genocídio, da qual o senador sergipano é suplente, por disseminar conteúdos falsos na internet.

A Comissão já solicitou ao COAF o relatório de inteligência financeira com informações de movimentações atípicas de Pozzer, que também já atacou o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) com o mesmo artifício.

Mesmo sem a resposta do senador Rogério, o Farol da Bahia publicou a mentira contra o parlamentar, mas acabou retirando do ar.

A resposta do parlamentar, no entanto, foi publicada no twitter de Pozzer, antes mesmo de ir ao ar no site bolsonarista.

Pozzer postou e comentou a resposta do senador envidada ao portal Farol da Bahia às 17h23 da quinta-feira (2). O próprio Farol da Bahia só veio a publicar a resposta do senador Rogério às 17h43.

“A disseminação de mentiras e de campanhas de desinformação é incompatível com o pleno exercício da democracia e é usada como instrumento político para o assassinato de reputações. Casos como esse revelam o verdadeiro motivo do Bolsonaro ter vetado os dispositivos que tornam crime a comunicação enganosa em massa na Lei do Estado Democrático de Direito”, afirma o senador petista.

Fonte Revista Fórum