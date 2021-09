Seduc retifica pontuação de títulos do PSS para merendeiras, vigilantes e serviços gerais

Os editais do Processo Seletivo Simplificado para merendeiras, vigilantes e executores de serviços básicos, lançado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, foram retificados na parte em que se trata da pontuação no quadro de títulos, cuja avaliação é de caráter eliminatório e classificatório.

No quadro de títulos de cada uma das opções (merendeiras, vigilantes e executores de serviços básicos) foram acrescentadas mais algumas titulações, como certificados de cursos em áreas afins à função e participação como membro de Conselho Escolar, além de alterações nas pontuações que servirão de critério para as avaliações.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança. Os três editais juntos somam um total de 1.817 vagas a serem preenchidas de forma temporária, sendo 715 para executor de serviços básicos, 517 para merendeira escolar e 585 para vigilante. Um cadastro reserva também será composto.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal Seduc (www.seduc.se.gov.br), no qual constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação.

Os candidatos devem atentar-se ao prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado de interesse. Para a função de executor de serviços básicos, a inscrição inicia-se nesta segunda-feira, 6, e segue até o dia 10 de setembro; os candidatos interessados a concorrerem ao cargo de merendeira(o) podem se inscrever no período de 13 a 17 de setembro; e para o cargo de vigilante a inscrição deverá ser feita entre os dias 20 e 24 de setembro.

Assessoria de Comunicação da SEDUC