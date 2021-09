SES registra 32 casos de Covid-19 e três óbitos que estavam em investigação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 02, o boletim epidemiológico do coronavírus com 32 casos e três óbitos que estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 277.502 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.998 morreram. Até o momento, 268.976 pacientes foram curados.

Foram três óbitos: um homem, 48 anos, de Pinhão, com diabetes; um homem, 41 anos, de Aracaju, com obesidade e diabetes; um homem, 65 anos, de Aracaju, com diabetes e obesidade.

Foram realizados 593.291 exames e 315.789 foram negativados. Estão internados 82 pacientes, sendo que no serviço público são 24 em leitos de UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 43 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 67. Já nos leitos do serviço privado estão internados seis pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e nove em leitos clínicos, totalizando 15. Mais um óbito está em investigação. Ainda aguardam resultados 224 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 1.505.856 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 1.430.500. Referente à segunda dose, foram distribuídas 800.786, sendo aplicadas 526.185. Além disso, do total de 39.750 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 39.952.