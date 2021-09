Setembro Amarelo: CVV intensifica atendimentos com prevenção ao suicídio

Foram atendidas 4.216 ligações ao número 188 em Sergipe no mês de junho, segundo o último levantamento publicado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV). Agora está sendo realizada a campanha Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio.

O estado é o quinto em todo o Brasil em número de ligações por 100 mil habitantes, com 186 atendimentos. A capital Aracaju tem uma média de 45 ligações diárias e estes problemas psicológicos estão crescendo principalmente em razão da pandemia do novo coronavírus, segundo explicou a coordenadora do CVV em Sergipe, Erna Barros.

“Nestes últimos meses, nós notamos que os números de atendimentos triplicaram. São pessoas com angústia e solidão, idosos que não têm com quem conversar, adolescentes em situação de violência e vulnerabilidade, entre outros casos”, falou.

Quem precisar de ajuda pode ligar gratuitamente para o número 188, 24 horas do dia, todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados. O objetivo é dar apoio em momentos de conflito psicológico.

“A gente busca acolher e valorizar a vida. Nós sentimos que a maior parte dos casos são resolvidos durante a ligação, mas estamos sempre disponíveis para atendimento quantas vezes foram necessárias”, declarou.

Durante o Setembro Amarelo está em andamento a Campanha de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Por todo o mês, são disponibilizados mais voluntários em plantões e realizadas rodas de conversas virtuais, através de contato de empresa, quando se fala principalmente sobre o cuidado uns com os outros.

O CVV tem um ponto de atendimento na Assembleia Legislativa de Sergipe. É possível atender servidores da Casa e o público em geral.

Foto: Brasil Escola

Por Wênia Bandeira