‘Temporada do Cliente’ oferece oportunidade de boas compras

Até 15 de setembro, os dois principais shoppings de Sergipe apresentam benefícios exclusivos em suas lojas físicas e plataformas online

No Brasil, o 15 de setembro é dedicado às homenagens aos clientes e, para celebrar a data, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju antecipam as comemorações e brindam o público com diversas oportunidades de compras. De 3 a 15 de setembro, o consumidor tem a oportunidade de aproveitar descontos e benefícios disponíveis nas lojas físicas e nas plataformas online do RioMar Aracaju. No Shopping Jardins, as ofertas acontecem de 4 a 15 de setembro.

Operações de diversos segmentos participam da ‘Temporada do Cliente’ – de moda, calçados e acessórios a eletrônicos e telefonia, incluindo perfumaria, gastronomia, artigos para o lar, dentre outros. Os shoppings Jardins e RioMar estão funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, restaurantes, praças de alimentação e operações de entretenimento abrem das 12h às 21h, demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Compras online

Acessando os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br ou os aplicativos disponíveis para IOS e Android, o consumidor tem a oportunidade de desfrutar das ofertas do conforto de casa. Peças do vestuário, bolsas, calçados, joias, bijouterias, relógios, artigos esportivos, itens de tecnologia, livros, underwears, homewears, dermocosméticos, produtos para o autocuidado e bebidas especiais integram as opções para se autopresentear ou agraciar as pessoas queridas.

Juntos, o Shopping Jardins Online e o RioMar Aracaju Online contam com mais de 14 mil itens de diversos segmentos cadastrados, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. É possível adicionar produtos de diferentes lojas do mesmo empreendimento na sacola. E para agraciar as pessoas queridas, basta acionar a função ‘presente’ e informar o nome e o endereço do destinatário que a compra é entregue no local indicado, sem identificação do valor.

As plataformas de compras dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju atendem a todos os bairros de Aracaju. O tempo estimado para a entrega das refeições é de até uma hora, para os produtos, a previsão é de até um dia útil. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100.

Achadinhos

Nas redes sociais – Instagram (@ShoppingJardins e @RioMarAracaju) e Facebook (JardinsAracaju e RioMarAracaju) -, o consumidor acompanha as principais ofertas, benefícios e oportunidades disponíveis durante a ‘Temporada do Cliente’.

