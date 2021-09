Termina esta sexta a repescagem para os cidadãos a partir dos 18 anos em Aracaju

Nesta sexta-feira (03), Aracaju aplica primeiras e segundas doses e encerra a repscagem para pessoas com 18 anos em Aracaju.

Também ocorre hoje, a antecipação das segundas doses para quem estava com a previsão de receber a dose de reforço da Pfizer e da AstraZeneca até o dia 13 de setembro.

Pontos de vacinação

Repescagem: a vacinação será realizada no drive-thru do Parque Augusto Franco (Sementeira) das 8h às 17h. Para ter acesso ao imunizante no local, é necessário se cadastrar no portal VacinAju e levar código autorizativo.

Os demais locais não exigem código e funcionam das 8h às 16h. São eles: Shopping Riomar (Bairro Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bairro Bugio); Unit (Bairro Farolândia); Uninassau (Siqueira Campos); Iate Clube de Aracaju (Treze de Julho); e Igreja Universal do Reino de Deus (Inácio Barbosa).

Foto: Marcelle Cristinne