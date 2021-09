UFS confirma reunião com MPT sobre terceirização

Gestores da UFS terão reunião com o Ministério Público do Trabalho para definição de procedimentos a serem adotados

A gestão superior da Universidade Federal de Sergipe informa que está prevista para o dia 09 de setembro, quinta-feira, reunião com a Procuradoria Regional do Trabalho – 20ª Região – para tratar de procedimentos formais relativos à rescisão contratual com a empresa Real Service, abrangendo obrigações sociais e trabalhistas referentes aos contratos n. 055/2018 e 056/2018.

Já se encontra em tramitação o processo n. 23113.031220/2021-47 para licitar, contratar e assegurar a manutenção dos serviços de apoio administrativo, após efetivação da rescisão do contrato n. 056/2018-UFS, de modo a garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas.

E estão em fase de conclusão os procedimentos para instauração do processo referente aos serviços de comunicação, produção e edição audiovisual, objetivando suceder o contrato n. 055/2018-UFS, sem que haja interrupção dos trabalhos.

Quanto ao pagamento de salários referentes ao mês de agosto, será adotado procedimento semelhante ao realizado pela UFS no mês anterior.

