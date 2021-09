Covid-19 – Aracaju vacinou 5.988 pessoas com a primeira dose nesta sexta-feira

A Prefeitura de Aracaju deu continuidade nesta sexta-feira, 3, ao terceiro e último dia da retomada da repescagem para pessoas com 18 anos ou mais, que ainda não se vacinaram contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o balanço do dia fechou com 2.192 pessoas vacinadas com a primeira dose e 3.796 com a segunda dose, totalizando 5.988 aplicações.

Com mais esse quantitativo, a capital sergipana soma, até o momento, 455.544 aracajuanos vacinados, o que representa 68,51% da população total e 88,64% dos maiores de 18 anos.

A partir deste sábado, 4, o município estará iniciando a vacinação de adolescentes com comorbidade ou deficiência permanente, de 12 a 17 anos. Como também, seguirá aplicando a segunda dose antecipada de Astrazeneca, para aqueles agendados até 13 de setembro, e Pfizer, para marcações até 16 de setembro, além da CoronaVac, para quem já chegou à data marcada no cartão de vacinação.

Segunda Dose

Além das antecipações já em vigor, nesta sexta-feira, 3, a Prefeitura anunciou mais uma antecipação da segunda dose. A partir deste sábado, 4, poderão buscar a conclusão do ciclo vacinal aqueles que possuem a segunda dose de Astrazeneca agendada até o dia 13 de setembro. Bem como, aqueles que possuem a segunda dose de Pfizer marcada até 16 de setembro.

Pontos para antecipação da segunda dose de AstraZeneca: UBSs Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funciona das 8h às 17h.

São pontos de antecipação D2 da Pfizer: drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h), Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h.

Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada ou dos pais.

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), das 8h às 16h, para aqueles que a data da segunda dose agendada no cartão de vacinação tenha chegado. Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no auditório.

Primeira Dose

Conforme anunciado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, a partir deste sábado, 4, serão vacinados os adolescentes aracajuanos (12 a 17 anos) com comorbidades, deficiências permanentes, gestantes, puérperas e lactantes e aqueles que estão privados de liberdade. A vacinação ocorrerá em oito pontos até o dia 10 de setembro.

São eles: Unidades Básicas de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo); os shoppings Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial); as universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Maurício de Nassau (avenida Augusto Franco); o auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos) e o drive-thru do Parque da Sementeira.

Para receber a vacina, as pessoas que fazem parte do grupo priorizado nesta fase devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade. Nos pontos fixos, a vacinação ocorrerá das 8h às 16h. Já no drive, o acesso ao imunizante se dá de 8h às 17h, após cadastro no Portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Foto Sérgio Silva