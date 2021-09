Deputados participam de ações para beneficiar o Baixo São Francisco

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, participou juntamente com os deputados Zezinho Sobral, Luciano Pimentel, Adailton Martins e Jairo de Glória, de duas solenidades na região do Baixo São Francisco nesta sexta-feira, 3. Na primeira, o governador Belivaldo Chagas assinou Ordem de Serviço para a reestruturação das rodovias SE-204 (trecho Pacatuba a Ilha das Flores) e SE-200 (trecho Ilha das Flores a Brejo Grande), com extensão de 25 km e investimento de 15 milhões 922 mil, 503 reais e 41 centavos. Na segunda, foi feita a entrega de 90 toneladas de sementes de arroz aos pequenos agricultores de Ilha das Flores, beneficiando mais de uma mil famílias.

De acordo com o presidente Luciano Bispo, será mais uma obra realizada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SE), para atingir a meta de 500 km de rodovias recuperadas devendo chegar aos 800 km.

“A região do Baixo São Francisco merece muito porque é uma área turística e de grande desenvolvimento para o estado de Sergipe e a recuperação dessas rodovias via trazer grandes benefícios para os moradores, investidores e visitantes”, ressalta o presidente da Alese.

Para o deputado Luciano Pimentel, a obra de reestruturação das duas rodovias tem grande significado. “Certamente vai beneficiar muito o povo da região ribeirinha com a ligação, além da importância para que as pessoas tenham tranquilidade de tráfego”, afirma.

O deputado Zezinho Sobral ressaltou que os 25 km de recuperação da rodovia que liga Pacatuba a Brejo Grande, até Ilha das Flores são muito importantes.

“Essa Ordem de Serviço significará além do fortalecimento do turismo da região do Baixo São Francisco, uma linha de escoamento de produção de camarão e de peixes; facilita, dá logística, barateia o frete, viabiliza equipamentos com mais facilidade, com um custo menor com o produtor e dá mais recursos para a região. E a rizicultura também está sendo revitalizada com a melhoria feita pela Codevasf nos perímetros e com o incentivo que o Governo do Estado dá fornecendo sementes de arroz de tipo 1, para permitir recorde de produtividade e permitir que os parceleiros tenham a chance de receber um produto de qualidade para ser novamente para ser recordista brasileiro e desenvolver a economia dessa região maravilhosa que é o Baixo São Francisco”, entende.

Segundo o deputado Jairo de Glória, o governador está de parabéns por atender a uma demanda da população recuperando a malha viária do estado. “Além da recuperação das rodovias é muito importante a entrega de sementes de arroz para o plantio; então essas ações do governo no momento em que as pessoas mais precisam. O lema do governo Belivaldo Chagas é fazer e resolver as coisas, por isso a gente faz questão de sair do sertão para vir prestigiar esse momento”, diz.

O deputado Adailton Martins observou que as rodovias são muitos importantes para a região quanto ao fortalecimento do turismo, da carcinicultura, a rizicultura e da produção de coco. “É uma obra importantíssima para a região do Baixo São Francisco e para o estado de Sergipe e eu estou muito satisfeito em ver a Ordem de Serviço da rodovia que liga Pacatuba, Brejo Grande acesso a Ilha das Flores, além da distribuição de sementes para os produtores de arroz”, enfatiza.

Prefeitos comemoram

O prefeito de Brejo Grande, Clysmer Ferreira Bastos disse que a população estava aguardando há muito tempo a assinatura da ordem de serviços para a recuperação das rodovias. “A reestruturação das rodovias Se-200 e SE-204 tem uma importância muito grande para o município de Brejo Grande, visando melhorar o turismo, o escoamento de toda a produção de camarão, do coco e do arroz. É um momento ímpar, festivo e de agradecimento ao governador Belivaldo Chagas e ao diretor do DER, Anderson Neves pois estamos há mais de 20 anos esperando esse momento”, comemora.

O prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins também comemorou as ações na região.”Quero agradecer ao governador Belivaldo Chagas, pois sabemos que ele está disposto a fazer e vem fazendo pelo estado de Sergipe, sem esquecer Ilha das Flores e esse dia ficará marcado na história de toda a região. Cada parceleiro, cada agricultor que irá receber as suas sementes, nós sabemos a importância, mas eles é quem sabem mais porque são eles que precisam do trabalho e de onde tiram o seu sustento. Esse ato aqui mostra que os governos estão trabalhando”, afirma.

A prefeita de Pacatuba, Manuella Martins destacou que “a obra que irá movimentar ainda mais o nosso turismo, uma área com um grande potencial turístico, então é uma obra muito importante para o Baixo São Francisco”.

O governador Belivaldo Chagas lembrou ser preciso compreender que para chegar às ações, deve percorrer um caminho.”O caminho é exatamente buscar as condições financeiras para fazer a obra acontecer. Eu não estou doido fazer obras pela metade e agora estamos aqui para anunciar os serviços porque o dinheiro está conta, a empresa não vai tomar calote e agora é iniciar os serviços para a população ficar feliz porque ninguém aguenta mais cair em tantos buracos”, ressalta destacando a entrega das sementes em Ilha das Flores, beneficiando mais de mil famílias e fortalecendo a agricultura familiar, os pequenos, médios grandes agricultores.

E o secretário de estado da Agricultura, Zeca da Silva ressaltou que “o Governo é uma corrida de bastão, quem passou o seu tempo, passa o bastão para outro, o outro corre, faz tudo para dar certo, então fortalecerei mais ainda o trabalho iniciado com o ex-secretário André e buscarei parcerias com os deputados federais e estaduais. Aqui serão beneficiadas 1.020 famílias com as sementes de arroz”.

