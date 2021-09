Fábio Reis participa de entrega de 90 toneladas de sementes de arroz

O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) esteve nesta sexta-feira (3) no município de Ilha das Flores participando da entrega de 90 toneladas de sementes certificadas de arroz a 1.020 famílias de agricultores familiares pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

“Sou um grande defensor do investimento na área da agricultura e por isso mesmo não poderia deixar de participar desse evento de extrema importância para os pequenos produtores do Baixo São Francisco. É assim que geramos emprego e renda no campo”, destacou Fábio.

Foram R$ 438.487,00 investidos na distribuição das sementes, que vão beneficiar rizicultores dos Perímetros Irrigados Betume, Cotinguiba e Propriá, atingindo municípios como Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba, Japoatã, Propriá, Telha e Cedro de São João, no Baixo São Francisco.

