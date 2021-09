Feriadão terá frota reserva de transporte intermunicipal

A frota reserva vai circular de hoje até o dia oito, no momentos de maior necessidade

A Diretoria de Transporte do Estado (Ditransp), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), disponibilizará, a partir desta sexta-feira, 3 de setembro, a frota reserva dos veículos do transporte intermunicipal, a fim de assegurar as viagens realizadas pela população sergipana durante o final de semana e feriado de 7 de setembro para os municípios do interior do estado.

A frota atual de 650 ônibus intermunicipais contará com reforço extra para atender a demanda. De acordo com a Ditransp, a iniciativa ocorrerá devido à intensa demanda de passageiros que se deslocam da capital para o interior sergipano, durante o final de semana que antecederá o feriado. O diretor da Ditransp, Everton Menezes, explicou como será o processo de mudança na programação.

“Iremos disponibilizar 25 ônibus a mais no sistema, para compor a frota reserva neste período, assim a população sergipana, que tem costume de viajar da capital para as cidades do interior, terá maior comodidade e opções no deslocamento, tanto na ida, quanto na volta do feriadão, no próximo dia 8”, explica.

Pandemia

De acordo com decreto estadual, em todos os locais de uso coletivo, comum ou especial, público e privado, a exemplo da circulação em meios de transportes, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis. A medida sanitária visa conter a Covid-19.

Pensando em atitudes que preservem a vida e promoção da saúde pública sergipana, a Sedurbs informa, ainda, que as empresas de ônibus deverão disponibilizar álcool em gel na entrada dos veículos, cobrar dos passageiros o uso das máscaras e propagar que os equipamentos de proteção individual são obrigatórios para passageiros, motoristas e cobradores. As empresas deverão, também, proibir o acesso ao veículo das pessoas que estiverem sem a máscara.