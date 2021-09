Geladeiras doadas pela Energisa ajudam no armazenamento

Não desperdiçar as doses da vacina contra a COVID-19 é o grande desafio das unidades de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que cerca de 50% das vacinas em todo o mundo são desperdiçadas, principalmente, em decorrência de problemas na temperatura. Foi com o objetivo de contribuir com a aceleração da vacina em Sergipe que a Energisa realizou a doação de 120 geladeiras para as Secretarias Municipais de Saúde dos 63 municípios atendidos pela concessionária.

O município de Nossa Senhora do Socorro recebeu a doação de 11 geladeiras que estão sendo utilizadas para o armazenado das doses da vacina contra a COVID-19 e da influenza. “Foi muito importante esta doação porque organizamos melhor a sala de vacinação e o armazenamento desses imunizantes que aumentou muito. Deu uma dinâmica melhor para ajudar no processo de vacinação aqui em Socorro”, afirma o secretário de Saúde, Enock Ribeiro.

O município de Itabaiana também foi beneficiado com a doação das geladeiras. Foram entregues 25 geladeiras, sendo 12 para Itabaiana e 13 para serem distribuídas entre os municípios do agreste sergipano. A secretária Municipal de Saúde, Priscilla de Melo, destaca como as geladeiras estão sendo importantes para o armazenamento das vacinas.

“Essas geladeiras têm nos auxiliado muito na campanha de vacinação contra a COVID-19. Agradecemos mais uma vez esta parceria que a Energisa tem com o nosso município que facilita e nos auxilia durante os nossos trabalhos”, afirma Priscila.

Além de Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana, outros 61 municípios sergipanos, que fazem parte da área de concessão da Energisa, receberam a doação das geladeiras. “O quantitativo de cada município foi definido conforme a quantidade de unidades de saúde de cada município e do quantitativo populacional. É muito importante avançar a vacinação para que possamos chegar ao fim da pandemia”, explicou coordenador do PEE da Sergipe, Pedro Lins.

Desde abril, a concessionária integra o movimento Unidos pela Vacina e disponibilizou R$120 mil, no valor de R$ 1.500 cada, em equipamentos com eficiência energética para a conservação de vacinas. A disponibilização de equipamentos faz parte do Programa de Eficiência Energética, da Energisa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a substituição de aparelhos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica.

Energia do bem

Além da doação das 120 geladeiras, a Energisa Sergipe realizou a doação de 1.800 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte do movimento Energia do Bem, criado pelo Grupo Energisa para viabilizar diversas ações que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela Covid-19.

Neste mês de setembro, foram entregues 325 cestas básicas para famílias do bairro Santa Maria e do município de Pirambu. A Energisa contou com a parceria do Instituto Rahamim que realizou o mapeamento das famílias.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas