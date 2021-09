Laércio Oliveira recebe título de cidadão japoatãnense

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi agraciado na noite desta sexta-feira, 3, com o título de cidadão japoatãnense, como uma das personalidades que mais têm contribuído para o desenvolvimento da cidade. A homenagem aconteceu durante uma sessão solene na Câmara de Vereadores e contou com a presença do prefeito Claudio Dionísio, parlamentares, lideranças políticas e moradores da cidade.

A indicação foi do ex-vereador Rafael Almeida, que esteve presente na cerimônia e falou sobre a iniciativa. “Laércio é um dos deputados que mais tem ajudado o município de Japoatã através das suas emendas parlamentares. É um deputado atuante no Estado de Sergipe. Portanto, o título é merecido e recebido por todos nós com muita honra”, comentou.

Agradecendo aos vereadores que aprovaram por unanimidade a sua indicação, Laércio Oliveira falou sobre a satisfação de receber a honraria e disse que tem construído um projeto político que só cresce a cada eleição, sendo ele um dos deputados federais mais bem votados em Japoatã, fruto do seu trabalho voltado para o crescimento local.

“Receber essa homenagem da Câmara de Vereadores me coloca na mesma condição de todos àqueles que nasceram aqui. Isso me dá uma responsabilidade ainda maior e a certeza que preciso continuar atento e ajudando os meus conterrâneos. Quero agradecer pela honraria e por ter o privilégio de ser, a partir de agora, irmão de todos vocês”, disse o deputado.

