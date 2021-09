Novos servidores públicos aprovados assinam termo de posse

Nesta sexta-feira, 03, os 156 aprovados no Concurso Público nº 06/2018 para Guarda de Segurança do Sistema Prisional, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), assinaram termo de posse. O ato ocorreu na sede da Sead.

Para o secretário da Sead, George Trindade, a assinatura do termo de posse dos novos concursados é um dos pontos prioritários dentro da política de qualificação de pessoal promovida pelo Governo de Sergipe. “É o Estado abrindo as portas para receber os novos servidores, que vão melhor contribuir para o sistema prisional, dando uma nova dimensão ao quadro de funcionários públicos do Estado”, avalia.

Segundo a Superintendente Geral de Recursos Humanos, Zélia Mendonça, a Sead está muito orgulhosa em empossar os novos servidores de carreira. “A nossa expectativa é grande. Será um reforço importante para o sistema penitenciário. Esperamos que os novos Policiais Penais atuem com diligência, austeridade e empatia pelo cidadão em cárcere e, consequentemente, por toda a sociedade”.

De acordo com a superintendente, já como servidores públicos os novos policiais penais irão realizar o Curso de Formação mais aprofundada na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol) e a na Escola de Gestão Penitenciária (EGESP). Em seguida, já passarão a integrar a equipe das unidades prisionais que forem designadas.

Zélia ressalta que a assinatura do termo de posse ocorreu de forma singela, feita de forma escalonada de modo a acolhê-los com segurança neste momento de pandemia, mas não menos significativa da importância do momento.

Novos servidores

Jovens como o estudante de medicina da UFS, Victor Silva de Sousa que foi um dos aprovados no concurso. “Estou cursando medicina, mas me identifico bastante com a área de Segurança Pública. Essa entrada no serviço público será muito importante para minha carreira. Espero conseguir conciliar. Preciso de muita força e empenho, mas é uma área que eu gosto e entro com disposição para contribuir com o Estado”, comentou.

Rayane Moraes, formada em direito e ex-procuradora do município de São Cristóvão, afirmou que suas expectativas são as melhores. “Aprender e poder avançar”, disse, reforçando que a perspectiva para iniciar é grande e dará o seu máximo na profissão.

Jefté Leite Sobral que é formado em direito e pós-graduado em ciências criminais comemora sua entrada no serviço público. “Eu sempre tive o sonho de entrar na segurança pública, agora chegou minha hora. Eu tenho minha carreira, me formei em direito, comecei a advogar, mas meu sonho sempre foi trabalhar na área policial”.

Claúdio Roberto disse que sua expectativa é a melhor possível. “Poder ingressar no quadro dos servidores do Estado é uma honra. A minha intenção é só crescer, chegar o mais alto possível que eu puder. Eu sempre quis ser um servidor, então passei quatro anos estudando e nesse concurso tive êxito”.

Alef Fontes dos Santos, graduado em direito, disse que pretende desempenhar um bom serviço para o Estado, já que esperou tanto, criou tanta expectativa, agora é hora de corresponder. “Além de ajudar o meu Estado, o vínculo com o poder público é feito de forma legal e nos dá estabilidade”, festeja.

Ascom/Sead