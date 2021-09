Tempo permanece nublado fim semana e feriado prolongado

As temperaturas podem subir em algumas regiões do Estado

Setembro mal começou e o clima mais ameno do inverno já começa a se despedir dos sergipanos. Para o fim de semana e feriado da Independência do Brasil, 7 de setembro, o tempo deve continuar nublado durante todo o dia e com previsão de chuva para a madrugada, a previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS).

Segundo o boletim meteorológico, emitido na sala de previsão do tempo, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), os termômetros devem começar a registrar temperaturas mais altas neste fim de primavera. “É esperado tempo firme, mas com presença de nebulosidade de densidade baixa, caracterizando tempo parcialmente nublado, em todo o estado de Sergipe, havendo possibilidade de tempo coberto com condições de chuvas leves durante a noite e madrugada”, explica o meteorologista Overland Amaral.

Durante esse período os termômetros tendem a subir um pouco no Alto Sertão, com máximas de 29° e mínimas entre 20° e 21°, em