Veja  o que abre e o que fecha em Sergipe no feriadão da Independência

Na próxima terça-feira, 7 de setembro, é feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Confira o horário de funcionamento dos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e serviços.

Mercados e feiras de Aracaju

Na segunda-feira (6), não haverá feira livre na capital. Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os setoriais (bairros) funcionam sem alteração de horário, das 6h às 14h. Já o mercado Vereador Milton Santos, no Conjunto Augusto Franco, estará fechado para limpeza geral, como acontece todas as segundas.

No dia 7, os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionarão das 6h às 12h. A feira livre do Batistão (13 de Julho) será realizada normalmente no período da manhã.

Shoppings

RioMar e Jardins: Os shoppings funcionarão em horário especial, com restaurantes, praças de alimentação e operações de entretenimento abertos a partir do meio-dia na terça-feira, 7 de setembro. Confira:

Sábado, 4 de setembro: Lojas, quiosques, lazer, praças de alimentação e restaurantes, das 10h às 22h.

Domingo, 5 de setembro: Praças de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h; Lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Segunda-feira, 6 de setembro: Lojas, quiosques, lazer, praças de alimentação e restaurantes, das 10h às 22h.

Terça-feira, 7 de setembro: Praças de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h; Lojas e quiosques fechados.

Prêmio: As praças de alimentação funcionarão das 12h às 22h e as áreas de lazer das 14h às 20h. Diversas lojas também funcionarão das 14h às 20h. Gbarbosa, Cinesercla e operações de serviços têm horários próprios.

Aracaju Parque Shopping – A praça de alimentação funcionarão das 12h às 22h. A loja Americanas funcionará das 13h às 19h e o Centerplex.

Supermercados

A Associação Sergipana de Supermercados informou que no dia 6 os estabelecimentos funcionam normalmente. Já no feriado do dia 7, de acordo com a convenção coletiva, estão autorizados a abrir, e funcionam de acordo com horário estabelecido por cada rede ou empresa, seguindo os protocolos sanitários devido à pandemia.

Comércio

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), o comércio abre normalmente no dia 6. Já no dia 7, as lojas ficam fechadas, podendo abrir os serviços essenciais como farmácias e supermercados.

Feiras Livres

Não há feira livre na segunda-feira, dia 6. Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os setoriais (bairros) funcionam sem alteração de horário, das 6h às 14h. Já o mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, estará fechado para limpeza geral, como acontece todas às segundas-feiras. A feira livre do Batistão (13 de Julho) será realizada normalmente no período da manhã.

Bares e restaurantes

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel), os bares e restaurantes funcionam normalmente todos os dias, obedecendo aos protocolos sanitários.

Mercados Centrais

No dia 7, os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionarão das 6h às 12h.