Aracaju e Santa Cruz vencem na abertura da 5ª rodada do SUB-20

A quinta e última rodada da 1ª fase do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2, teve início na tarde deste sábado (04/09), com quatro partidas válidas pelos grupos A e B.

No grupo A, as equipes do Cruz e Estanciano entraram em campo no estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores. O Santa venceu por 3×1, com gols de Luiz Miguel (2x) e Joilson. E o atleta Kaique Silva diminuiu para o Estanciano. E em Nossa Senhora do Socorro, a equipe do Socorrense recebeu o Aracaju, no estádio Wellington Elias. Os visitantes venceram por 1×0, o gol foi do meia Ruan.

Já no grupo B, o Boquinhense enfrentou a equipe do Botafogo, no estádio do Sesi, em Boquim. A partida ficou no empate em 1×1. O atleta Guilherme marcou para o Boquinhense. E o atleta Kauã marcou para o Botafogo. Empate em 1×1, também na partida entre Olímpico e Amadense, no estádio Denison Souza, em Itabaianinha. O atacante Aldir marcou para o Olímpico. E o atacante Edilberto empatou a partida para o Amadense.

Acompanhe a classificação após o encerramento dos jogos dos grupos A e B:

Grupo A

1) Estanciano 09 pontos

2) Santa Cruz 08 pontos

3) Rosário Central 07 pontos

4) Aracaju 04 pontos

5) Socorrense 00 ponto

Grupo B

1) Botafogo 10 pontos

2) Amadense 08 pontos

3) Olímpico 05 pontos

4) Boquinhense 05 pontos

5) Independente 01 ponto

Com os resultados as equipes do Estanciano e Santa Cruz do grupo A, estão classificadas. E no grupo B, as equipes do Botafogo e Amadense estão classificadas para as quartas de final. A 5ª rodada será finalizada neste domingo. Acompanhe os confrontos:

Domingo (05/09)

Grupo C

15h – Falcon x Canindé, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros

15h – América de Propriá x Coritiba, estádio Durval Feitosa, em Propriá

Grupo D

15h – Riachão x Sport, estádio Roberto Góes, em Riachão do Dantas

15h – Independente de Simão Dias x Contiguiba, estádio municipal de Simão Dias

Fonte e foto FSF