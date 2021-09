Com emenda de Laércio Oliveira, Prefeitura de Neópolis vai pavimentar cinco localidades

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou nesta sexta-feira, 3, da assinatura de ordem de serviço para pavimentação de cinco localidades do município de Neópolis: Povoados Flor do Brejo, Tenório, Passagem e Tiririca, além da travessa mestre Abel, na cidade, fruto de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 1,2 milhões. Ao longo do seu mandato, Laércio já destinou mais de R$ 3,8 milhões para o município de Neópolis.

“Não tem gratificação maior para um político que receber o carinho e o reconhecimento do povo. E esse reconhecimento a gente só pode compensar através de recursos, porque as Prefeituras não tem condições de viver sem uma relação com o Governo Federal, e essa relação se faz através das bancadas federais. E eu tenho um compromisso muito grande com Neópolis porque fui o deputado federal mais bem votado aqui, com quase 1.500 votos. Trazer esses recursos é uma satisfação muito grande. É a certeza que eu estou retribuindo aquilo que recebi antes”, afirmou Laércio Oliveira.

A solenidade contou com a presença do prefeito Célio de Zequinha, vice-prefeito Francisco Antunes, deputado estadual Luciano Pimentel, superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcos Alves, além de vereadores, secretários municipais e lideranças políticas.

Visitas no Baixo São Francisco

Laércio deu prosseguimento a sua agenda pelo interior do Estado, onde tem mantido diálogo com prefeitos, lideranças locais e moradores. Em Ilha das Flores, ao lado do governador Belivaldo Chagas, deputados estaduais, federais, prefeitos da região do Baixo São Francisco e secretários, ele participou da entrega de 90 toneladas de sementes de arroz para 1.020 famílias, um investimento do Governo do Estado em mais de R$ 438 mil.

Continuando a agenda, o parlamentar esteve em Santana do São Francisco, onde foi recebido pelo prefeito Ricardo Roriz e sua esposa Renata. Além de tratarem sobre emendas parlamentares e o cenário político atual, também foi discutido as potencialidades do município, que tem a cerâmica como uma das principais atividades econômicas. Laércio sempre apoiou o município com ações na área da saúde, reforma de escolas, compra de caminhão e outros veículos, além de pavimentação, em um total de R$ mais de 1,8 milhões em emendas desde o início do seu mandato.

“Queremos agradecer ao deputado pela visita ao nosso município. Um parlamentar conhecido nacionalmente que luta por todo o povo sergipano, que conduz suas emendas, principalmente, para os municípios mais pobres. No passado você destinou recursos para a nossa cidade e continua enviando. Obrigado pela dignidade do seu mandato, mostrando cada vez mais que você é um parlamentar de todos, sem exceção. Não tem esquerda, não tem direita, você trabalha para todo”, disse Ricardo Roriz.

Chegando em Japoatã, Laércio Oliveira se reuniu com o prefeito Cláudio Dinísio, o vereador Romário, secretários municipais e as lideranças que o acompanham no município, como o ex-vereador Rafael Almeida e o ex-prefeito Telmo Guimarães. Laércio falou sobre sua ação política à frente da Lei do Gás e reafirmou seu desejo de ser o escolhido do agrupamento para o mandato de governador. Ele também discutiu recursos para o município.

À noite, ele foi agraciado com o título de cidadão japoatãnense, como uma das personalidades que mais têm contribuído para o desenvolvimento da cidade.

Foto assessoria

Por André Carvalho