Com os primeiros adolescentes vacinados, Prefeitura aplicou 3.808 doses neste sábado

Este sábado, 4, foi marcado pelo início da nova fase do Plano Municipal de Imunização, como a vacinação dos aracajuanos entre 12 e 17 anos contra a covid-19. Neste primeiro momento, estão sendo vacinados adolescentes com comorbidades e com deficiência permanente, além de grávidas, puérperas e lactantes.

No primeiro dia da imunização do novo público-alvo, 160 adolescentes foram vacinados, além de 30 pessoas acima de 18 anos e oito gestantes ou lactantes, aumentando para 455.742 o número de aracajuanos que receberam a primeira dose, o que representa 68,54% da população geral.

Além do início da vacinação dos adolescentes, o sábado foi marcado pela aplicação da segunda dose, com a antecipação da Astrazeneca para quem foi vacinado até o dia 13 de setembro e da Pfizer para as pessoas com a segunda dose agendada até o dia 16 de setembro. Ao longo do dia, mais 3.610 aracajuanos completaram o ciclo vacinal.

Nem mesmo a máscara conseguiu esconder o sorriso de Joselina Paim, que recebeu a segunda dose na Sementeira. “Estou extremamente feliz, muito grata ao SUS e à Prefeitura. Minha segunda dose foi antecipada e eu fiz questão de vir na primeira hora, sou só alegria, a vacina alegrou meu ano”, expressa.

Continuidade do cronograma

Neste domingo, 5, até o próximo dia 10, continua a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, grávidas e lactantes. Para receber a vacina, as pessoas que fazem parte do grupo priorizado nesta fase devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

A vacinação ocorre em oito pontos da capital: Unidades Básicas de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo), os shoppings Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial), as universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Maurício de Nassau (avenida Augusto Franco) e o auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), das 8h às 16h, e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante apresentação do código autorizativo após cadastro no VacinAju.

Os pontos para antecipação da segunda dose de AstraZeneca são UBSs Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

Já os pontos de antecipação da dose de reforço da Pfizer são o Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h, além dos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para ser vacinado basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada ou dos pais.

