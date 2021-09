Rodrigo participa do maior evento conservador do Mundo

O deputado estadual por Sergipe e Secretário Geral do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rodrigo Valadares, está em Brasília, participando do maior evento conservador do mundo, o CPAC. O congresso que começou na última sexta-feira, 03, seguirá até este sábado, 04.

O primeiro dia teve como foco principal a petição por liberdade de expressão, ao qual, palestrantes se referiram, com indignação, às prisões de figuras de direita por “crime de opinião”, determinadas por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como aconteceu recentemente com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.

Além das pautas destacas, o parlamentar declarou que a oportunidade também vem para mostrar que chegou a hora dos conservadores e direitistas se unirem. “Somando os últimos acontecimentos e o toque de despertar que recebemos neste primeiro dia do CPAC, temos a certeza que chegou a hora de nós, conservadores e direitistas, nos unirmos para lutar pelo nosso Brasil e para termos de volta a liberdade de expressão”, disse.

Por fim, o deputado reiterou que continuará na luta pelo que acredita, Deus, pátria, família e liberdade. Além disso, fez questão de evidenciar o tema do evento: “Liberdade não se ganha, se conquista. E nos manteremos firmes nessa luta”.

Por Luísa Passos