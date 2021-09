SES orienta municípios para que avancem na imunização de adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) enviou oficio, nesta sexta-feira (03), para os secretários de saúde dos 75 municípios sergipanos com orientação sobre o início do processo de imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos.

Os municípios que já vacinaram com pelo menos uma dose a população maior de 18 anos e tiverem estoque da vacina Pfizer já podem iniciar a imunização neste novo grupo.

A prioridade são adolescentes com comorbidades, deficiências, em medidas socioeducativas e gestantes e puérperas.

É muito importante que, antes do início da vacinação das pessoas de 12 a 17 anos, o município dê ampla divulgação da vacinação para pessoas com 18 anos e mais, garantindo a oportunidade de se vacinarem antes do início da nova etapa.

Os municípios que não têm mais população com 18 ou mais a ser vacinada devem comunicar oficialmente à Secretaria de Saúde.

O diretor de Vigilância e Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, alerta que o Ministério da Saúde ainda não enviou para Sergipe doses para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. “Esta recomendação da SES se deve ao fato de que há munícipios que estão com vacinas da Pfizer em estoque e não há mais procura por parte do público adulto. A vacinação não está liberada para todos os municípios. É preciso atentar para os critérios para que não deixemos ninguém para trás. É necessário que cada município faça uma análise rigorosa da sua realidade antes de avançar na vacinação dos adolescentes”, destacou.

