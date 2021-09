15.210 doses vacinas da Pfizer para segunda dose chegam a SE

Nesta segunda-feira, 06, o Estado recebeu novo lote de vacinas da Pfizer. A remessa contendo 15.210 doses do imunizante chegou ao aeroporto de Aracaju no inicio da tarde.

Após o desembarque, as vacinas seguiram para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os imunizantes tiveram a temperatura aferida,foram contabilizados e acondicionados para que sejam distribuídos aos 75 municípios para continuidade no processo de imunização contra a Covid-19.

As mais de 15mil doses da Pfizer são destinadas para completar o esquema vacinal dos sergipanos que já tomaram a primeira dose do imunizante.

A segunda dose, que oferece uma proteção mais completa, já foi aplicada em 538.935 pessoas, segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Quase 25% da população adulta de Sergipe está com a imunização completa.

Mais vacinas

Há, ainda, previsão de entrega, na próxima quarta-feira, 8, de outras 24.570 dose da Pfizer. De acordo com o cronograma do MS, os imunizantes chegarão ao aeroporto de Aracaju às 14h20, no voo da latam.