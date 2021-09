A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no final da manhã desta segunda-feira (06), 25,6Kg de pasta base de cocaína. A ocorrência se deu em Itabaiana/SE, no Km 52 da BR-235.

Com essa ação, a PRF causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao crime organizado e evitou que a cocaína alimentasse dezenas de outros crimes oriundos do tráfico e do consumo de drogas.

O motociclista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Aracaju.