Confira funcionamento dos serviços municipais na véspera e no feriado

Devido ao ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 6, e no feriado da Independência, na terça-feira, 7, os órgãos da Prefeitura de Aracaju estarão fechados, com exceção dos serviços municipais considerados essenciais e indispensáveis à população.

Confira abaixo o que abre e fecha no ponto facultativo e no feriado:

Saúde

Os serviços de Saúde da Prefeitura de Aracaju sofrerão alteração em seu funcionamento. Na Rede de Atenção Primária (Reap), as Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas.

Na Rede de Urgência e Emergência (Reue), os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de covid-19 seguem com serviço 24 horas. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará 24 horas.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue porta aberta, entretanto, no ponto facultativo e feriado funcionará apenas o acolhimento noturno.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae), não funciona aos finais de semana e feriados. Desta forma, o serviço retorna na quarta-feira, dia 8, das 7h às 18h.

GMA, Defesa Civil e Procon

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) continuará prestando seus serviços essenciais normalmente. A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir através do número emergencial 199. Já o Procon Aracaju não funcionará durante o feriado.

Parques, praias e orlas

A sede da Diretoria de Orlas e Parques (Diropa), situada na Orla de Atalaia, não funcionará na segunda-feira, 6. Já as equipes de fiscalização, irão atuar nas orlas.

Nos dias 6 e 7, o Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, permanece fechado para atividades esportivas e de lazer, em virtude da vacinação pelo sistema drive-thru. O Parque Ecológico Poxim estará aberto ao público, das 6h às 18h. Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h. Estará permitido o acesso às praias do litoral da capital.

Operacional

Na segunda, 6, devido ao ponto facultativo, a parte administrativa irá funcionar com um representante por setor. Já os demais serviços operacionais, irão ocorrer sem alteração no cronograma.

No feriado, dia 7, a coleta domiciliar do lixo acontece sem alteração no cronograma. Os serviços de limpeza pública serão executados com redução de equipes. Os ecopontos da cidade não funcionam nesta data, assim como a coleta seletiva e o programa Cata Treco. Já a equipe de podação trabalhará em regime de plantão.

Mercados e Feiras

Não há feira livre na segunda-feira, dia 6. Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os setoriais (bairros) funcionam sem alteração de horário, das 6h às 14h. Já o mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, estará fechado para limpeza geral, como acontece todas às segundas-feiras.

No dia 7, os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionarão das 6h às 12h. A feira livre do Batistão (13 de Julho) será realizada normalmente no período da manhã.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), continua sem funcionar em virtude das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Já as unidades de ensino municipais, ainda não retornaram devido às férias escolares da rede municipal de ensino.

Biblioteca

A Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira, no conjunto Augusto Franco, reabrirá as portas neste sábado, 4, com um festival cultural. A partir das 14h a unidade receberá uma edição especial da Feirinha da Gambiarra, preenchida com exposição fotográfica, rodas de poesia, lançamento de livros e, a partir das 18h, programação musical com Mayra Félix, Alex Sant’Anna e DJ Versianni, finalizando às 21h. O acesso é gratuito, respeitando as medidas sanitárias contra a covid-19.

Centro Cultural de Aracaju

O Centro Cultural de Aracaju estará de portas abertas neste sábado e domingo, 4 e 5, respectivamente, quando recebe a oficina de Body Painting, das 8h às 13h. A turma já foi preenchida.

Funcaju

Nos dias 6 e 7, todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) estarão fechadas.