Em final de semana sem óbitos por covid-19, Prefeitura vacina 5.285 pessoas

A Prefeitura de Aracaju encerra o final de semana, dias 4 e 5, sem registros de óbitos por covid-19 e com a imunização de 5.285 pessoas contra o coronavírus. Dessas, 245 eram adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente, entre 12 e 17 anos, e 4.997 buscaram completar o ciclo vacinal com a segunda dose dos imunizantes.

Após o encerramento das aplicações neste domingo, Aracaju chega à marca de 455.832 pessoas vacinadas, o que é equivalente a 68,55% da população geral. Até a próxima sexta-feira, 10, para receber a vacina, as pessoas que fazem parte do grupo priorizado nesta fase devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

Até lá, a vacinação de primeira dose ocorre em oito pontos da capital: Unidades Básicas de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo), os shoppings Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial), as universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Maurício de Nassau (avenida Augusto Franco) e o auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), das 8h às 16h, e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante apresentação do código autorizativo após cadastro no VacinAju.

Segunda dose

No domingo, as pessoas que precisavam tomar a segunda dose da AstraZeneca até o dia 13 de setembro e da Pfizer até o dia 16 de setembro puderam garantir o complemento vacinal. Entre elas está Josinete Dias Ribeiro, 46 anos. “Esse dia é de muita alegria e satisfação. Todos temos que ter a consciência da importância da vacina. Tem muita gente que tem a oportunidade e não vai se vacinar, mas isso tem que mudar porque a proteção não é só pra pessoa, é pra todo mundo que está ao redor”, pontuou.

Giovana Santos de Jesus Pereira, 42, diz que ter tomado a segunda dose da vacina é tudo pra ela. “Essa chance é tudo para mim. Quantas pessoas ainda estão esperando por essa chance, como um filho meu que está com muita expectativa para ser vacinado. Então quem tiver essa chance, não deixe passar! Venham que é importante”, disse.

Acompanhado do filho, Jonas da Silva Figueiredo, 53, afirmou que é preciso dar o exemplo e se vacinar. “A gente tem que tomar essa vacina, mesmo não gostando, para ficarmos mais seguros e para darmos bom exemplo aos outros também. Tanto trabalho e gastos investidos nessa vacina, precisamos dar valor e procurar nos proteger”, defendeu.

Os pontos para antecipação da segunda dose de AstraZeneca que continuam durante a próxima semana são UBS Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

Já os pontos de antecipação da dose de reforço da Pfizer são o Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h, além dos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para ser vacinado basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada ou dos pais.

Fonte e foto SMS