Em Santana do São Francisco, Laércio reafirma compromisso com a agricultura familiar

“Eu tenho uma relação muito próxima com a agricultura familiar”. A fala do deputado federal Laércio Oliveira (PP) sobre sua ação política junto aos trabalhadores do campo, durante reunião com representantes da Associação Agrovila Codise, em Santana de São Francisco, demonstra o seu carinho e respeito por estes homens e mulheres que exercem um papel fundamental na alimentação das famílias mais carentes de Sergipe.

Ao longo do seu mandato, o deputado Laércio Oliveira tem prestigiado diversas associações com a destinação de emendas parlamentares para compra de maquinários e implementos agrícolas. Recentemente, três associações de pequenos agricultores foram beneficiadas com recursos no valor de R$ 299.980,18. O crédito será utilizado para a compra de alimentos produzidos pelas associações e posterior distribuição entre a população mais carente, através do Programa de Aquisição de Alimentos.

Na última sexta-feira, 3, no povoado Agrovila, em Santana de São Francisco, o deputado Laércio Oliveira reafirmou seu papel incentivador da agricultura familiar, sempre destinando emendas para as associações. “Admiro o trabalho de cada um de vocês, bravos homens e mulheres que produzem no campo e têm a sua independência. Podem contar sempre comigo”, disse o deputado.

O presidente da Associação Agrovila Codise, Eanes Santos da Silva Júnior, parabenizou o deputado por sempre ajudar o homem do campo. “É uma satisfação ter um parceiro como Laércio Oliveira, que já destinou tantos recursos para Santana do São Francisco. Ele ajuda não só a comunidade da Agrovila, mas também os povoados. Por isso, nós só temos a agradecer ao deputado pelo carinho e atenção conosco”, afirmou.

Visita

Laércio também visitou as obras de construção da sede da associação, ao lado do diretor de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Breno Soares, do ex-prefeito Júnior Barroso; vereadores Duda, Preto e Vancarlo; e ex-vereadores Robertinho, Tonho dos Anjos e Luis Carlos; e dos secretários parlamentares Adalberto Cardoso e Glória Sena.

Por André Carvalho