Festival Geek terá campeonatos presenciais e jogos on-line  

O evento promovido pela UNINASSAU contará com cosplay, praça de alimentação e venda de produtos temáticos

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, realiza, nos próximos dias 10 e 11, o III Geek Festival. O evento contará com atrações on-line e presenciais, com limite de 300 pessoas. Na unidade, no segundo dia, a partir das 14h, serão realizados campeonatos de Cosplay e Cospobre, além de Karaokê, Just Dance e exposições de obras de arte Geek. Haverá ainda, lojas, espaço para massagem, e outras atrações.

O objetivo do Festival, segundo o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU, Cícero Gonçalves, é reunir o público Geek e incentivar a competição e diversão dos discentes e comunidade em geral. “Este ano, o Festival conta com algumas novidades. Serão três espaços presenciais, onde estarão acontecendo atividades simultâneas e haverá ainda uma praça de alimentação, que estará funcionando no estacionamento da unidade. Queremos ofertar um ambiente agradável, confortável e com boas atrações”, explica.

Cícero observa que o festival oportuniza as pessoas que gostam do estilo Geek a se encontrar, trocar experiências e participar de competições. Ele informa que, no dia 10, toda a programação será on-line, tendo início às 19h30 com as palestras do professor de Artes Visuais, da Universidade Federal de Sergipe, Alan Clécio, que falará sobre Quadrinhos Geek, do contador de histórias, André Comanche, abordando a Literatura Geek, e do escritor Rodrigo Seixas, que falará sobre Mudanças do Mercado de Quadrinhos no Brasil.

Inscrições

Interessados devem se inscrever pelo extensao.uninassau.edu.br. “O Geek Festival é um evento muito disputado e, por isso, orientamos os interessados a se inscrever logo, porque, em virtude da pandemia, tivemos que limitar o número de participantes”, conclui o professor.

Segurança – O Festival acontece seguindo todas as regras de segurança contra a Covid-19. Será exigido o uso de máscara e distanciamento social em todas as áreas da Instituição. Na entrada, os participantes preencherão um rápido formulário sobre sua situação vacinal.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães