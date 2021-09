Governo nomeia novo administrador do Estádio Francão, em Estância

O Governador de Sergipe – Belivaldo Chagas nomeou no último dia 1º de setembro de 2021 o novo administrador do Estádio Estadual Governador Augusto Franco, “francão”, localizado na Cidade de Estância, no Sul Sergipano.

Edivaldo dos Santos Almeida conhecido por apelido de ’Minininho’ que é morador do Bairro Camaçari substitui o desportista Djalma Alves Martins dos Santos ‘Djalma do Coqueiro’ após 14 meses na administração do Estádio Francão. Djalma assumiu o cargo no dia 29 de junho de 2020.

Nosso portal lembra que “Djalma do Coqueiro” mesmo antes de ser nomeado em 02 de junho de 2020 foi apresentado em uma reunião na capital Aracaju com a presença do prefeito de Estância Gilson Andrade, o ex-Vereador Sérgio da Larissa e o deputado Federal Fábio Mitidieri (PSD).

Por telefone Djalma conversou com nossa equipe.

“Eu recebi o convite do ex-Vereador Sérgio da Larissa e sou grato ao cargo por esses meses que passei administrando essa importante praça de esportes de Sergipe, dizer que lutei por melhorias mais a gente sabe que sempre existe as burocracias e barreiras entre outras situações que impede da gente avançar, mais me sinto realizado por prestar meus relevantes serviços a nossa população estanciana e desejo boa sorte ao novo administrador. Estou saindo de cabeça erguida e obvio que a minha saída tenha haver com questões politicas, me desentendi com a pessoa que bem provável que pediu a minha exoneração, já tem meses que venho sendo alertado sobre minha exoneração. Era o meu sonho ser administrador do Francão e o povo é que vai julgar meu trabalho. Na segunda-feira (06) estarei entregando o cargo e agora é vida que segue”. Comentou Djlama.

Inauguração do Francão

A sua inauguração ocorreu no dia 05 de março de 1983, com grande festa, que contou com a presença das maiores autoridades do Estado de Sergipe, entre elas a do então governador do Estado, o General Dejenal Tavares de Queirós. Teve o jogo inaugural entre os times locais do Santa Cruz e Estanciano, num jogo que terminou com a vitória do time do Santa Cruz pelo placar de 1x 0, com gol histórico marcado pelo atacante Edmundo, mais conhecido como “Negão de Bela sobre o goleiro Nelson dos Santos”.

Reforma

Em 11 de maio de 2011, em partida válida pelo Campeonato Sergipano de Futebol de 2011, foi reinaugurado Estádio Francão. Fruto de um investimento superior a R$ 4 milhões, na época o Governador era Marcelo Deda, a estrutura do estádio foi completamente renovada para garantir uma acomodação segura e confortável para um público de até oito mil pessoas, incluindo as arquibancadas, setores de cadeiras, área vip, cabines de transmissão para a imprensa, banheiros masculinos e femininos adaptados para portadores de necessidades especiais, dentre outras conquistas.

Foto assessoria

Por: Washington Reis / Sergipe Repórter