Hospital e Maternidade Santa Isabel implementa Código de Ética e Conduta

O Hospital e Maternidade Santa Isabel implementa o seu Código de Ética e Conduta. O documento é um orientador da convivência, das relações e estabelece as regras e os princípios éticos que traduzem as diretrizes da instituição, sendo um norteador das ações esperadas de todos os colaboradores e das pessoas que se relacionam com a instituição.

A Comissão de Ética e o Programa de Compliance – implementado pelo escritório BSL Advocacia Integrada – serão responsáveis por coordenar e ajudar os gestores na interpretação e encaminhamento de soluções para situações que se configurem violação ao Código.

A adição de um Código de Ética empresarial se tornou importante e imprescindível devido o cenário legislativo do Brasil, especialmente com a aplicação da Lei Anticorrupção de 2013, que pune severamente as empresas condenadas por atos de corrupção contra a administração pública, bem como a nova Lei de Licitações, tornando o Compliance como instrumento necessário para o dia a dia da atividade, garantindo segurança nas relações firmadas.

Nesse cenário, o Hospital vem trabalhando e deixando um legado de ética para as pessoas e para a comunidade, reflexo de sua missão em promover a saúde. Esta é a oportunidade de espelhar exemplos dentro e fora da instituição. “Esperamos que este Código sirva para reforçar ainda mais a cultura de respeito às pessoas, assegure comportamentos éticos e condizentes com o ambiente de trabalho e estimule nossos colaboradores e parceiros à prática destes princípios no seu ambiente familiar, permitindo, assim, uma sociedade mais ética e mais justa”, ressalta o presidente Douglas Rosendo.

