ITP, Unit e Unigel estreitam relações e discutem cooperação

Atendendo a um convite da Unigel Agro Sergipe, uma das maiores empresas petroquímicas do Brasil, representantes do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP e Universidade Tiradentes- Unit, estiveram em visita à fábrica localizada no município de Laranjeiras.

Guiados pelo diretor de Relações Governamentais e de Novos Negócios na Unigel, Eduardo Barreto, a equipe conheceu alguns processos de produção de amônia e ureia.

Em reunião, foi apresentada a estrutura da unidade de produção de fertilizantes nitrogenados. A multinacional Unigel é o segundo maior grupo petroquímico de capital nacional, líder nos mercados brasileiro e mexicano na maioria dos seus produtos.

“Foram 18 meses de transição para a entrada em operação. A Unigel investiu em desenvolvimento, capacitação de mão de obra, ampliação e modernização de tecnologia. Em 15 anos teremos duplicado da produção de uma planta que tinha sido dada não operante e não interessante. Nós acreditamos muito nesse potencial”, relata Eduardo Barreto.

Doutor Diego Menezes, Presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes, citou o entusiasmo nos mais diversos setores em Sergipe quando da vinda da Unigel para o Estado e o plano de expansão da empresa.

“Nós acompanhamos todos os movimentos da Unigel por meio da mídia e logo pensamos na geração de emprego, no fomento ao desenvolvimento estadual, mas ao ouvir o relato sobre o papel transformador, para além do que imaginamos para fazer essa planta funcionar, desperta um orgulho muito grande”, enalteceu Diego Menezes que também ocupa a Vice-Presidência da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação- ABIPTI.

“O ITP tem muito a interagir com a Unigel do ponto de vista técnico-científico. A Universidade Tiradentes tem uma boa sinergia na questão de formação e capacitação de recursos humanos. Torcemos e acreditamos no êxito dessas relações e um futuro promissor da Unigel, inclusive motivando outros empreendimentos a ficarem no entorno”, ressaltou Saumíneo Nascimento, Vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes.

Participaram ainda da reunião, representando a Universidade Tiradentes, prof. Marcelo da Costa Mendonça, coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Biotecnologia Industrial; prof. Álvaro Silva Lima, coordenador da Pós-Graduação stricto sensu e o prof. Paulo Eduardo Silva Martins, coordenador da Pós-Graduação lato sensu. Representando o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Dra. Alene Vanessa Azevedo dos Santos, Gerente de Projetos e Serviços e os analistas comerciais do ITP, Miriã Oliveira Bouças e Rafael Carvalho de Menezes.

