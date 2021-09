Município de Laranjeiras já vacinou 500 pessoas entre 12 e 17 anos

A Prefeitura de Laranjeiras se antecipou mais uma vez e iniciou no último sábado, 4, a vacinação contra a covid-19, para o público entre 12 e 17 anos. A adesão foi relevante e os profissionais de saúde já aplicaram 500 doses no braço dessas pessoas. Os índices de imunização no município são relevantes. 68% da população já recebeu ao menos a 1ª dose.

Outra boa notícia é que nesta quarta-feira, 8, a gestão municipal inicia também a aplicação da 3ª dose para os idosos a partir de 80 anos. A previsão é que no dia 15, os imunizantes de reforço cheguem ao braço das pessoas com uma faixa etária acima de 70 anos, seguindo as normas do Ministério da Saúde. A vacinação segue também para as pessoas de qualquer idade que ainda não receberam os imunizantes.

Com os índices de vacinação aumentando em Laranjeiras, os dados estatísticos mostram ainda que, há cerca de 1 mês não se registra novos casos de covid-19 no município. Assim como, há dois meses não acontece sequer uma morte pela doença. “O trabalho de vacinação e combate à covid-19 vem sendo realizado com rigor em Laranjeiras. Por esse motivo, os resultados são positivos, mas, nem por isso vamos relaxar. Mesmo as pessoas vacinadas, continuem tomando todos os cuidados”, disse a secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho.

A gestora em saúde destacou ainda que: “o posto fixo de vacinação continua sendo no Centro de Tradições e funciona de segunda a sábado, inclusive nos feriados, das 8h às 12h. Portanto, qualquer pessoa que precise de vacina é só se dirigir ao local. Os nossos profissionais estão sempre à disposição”, frisou Gabriela.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.