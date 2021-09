Manifestação nesta segunda-feira interdita a antiga Rodovia José Sarney no sentido praias, na Zona de Expansão de Aracaju

Assentados dos conjuntos Brisa do Mar, Marielle Franco e Terra Santa farão, realizam desde as primeiras horas desta segunda-feira (06) um ato de protesto na Avenida Inácio Barbosa, antiga José Sarney, em frente ao local da ocupação.

Os manifestantes pedem suspensão de uma reintegração de posse marcada para o próximo sábado, dia 11 de setembro. Cerca de 400 famílias moram nas ocupações, localizadas no antigo Clube da Telergipe, próximo à via. A manifestação está ocorrendo pacificamente e a Polícia Militar está no local.

Eles alegam que as autoridades não conseguiram, até o momento, determinar com exatidão qual é a área compreendida nesta ação de reintegração, o que levanta ainda mais questionamentos sobre a real posse do terreno, abandonado há décadas.

A Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju informou que a ocupação é de propriedade privativa, mas que a Diretoria de Gestão Social da Habitação e Transferência de Renda da Assistência Social da capital “já tem conhecimento sobre a identidade de alguns dos ocupantes, os quais mantêm vínculo com as lideranças da antiga Ocupação Mangabeiras, localizada no bairro 17 de Março, além dos representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)”.

Foto redes sociais