Maria aplaude projeto do Campus de Lagarto e participação de alunas itabaianenses em Olímpiada de Astronomia  

Por meio de Moções de Aplausos, a deputada Maria Mendonça (PSDB) destacou o “brilhante projeto” desenvolvido no campus Professor Antônio Garcia Filho, localizado em Lagarto, criado para avaliar os índices de saneamento básico em Sergipe e associá-los à presença de doenças infecciosas.

Também reconheceu e parabenizou os que fazem Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, localizado em Itabaiana, por intermédio de seu diretor Plácido Brandão Silva, ressaltando o resultado das três alunas que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). “Alice Santos Vasconcelos, Emilly Vitória Leite e Giovanna Ribeiro Nunes da Paixão, fizeram a diferença nessa olimpíada e isso nos enche de orgulho”, disse.

A primeira iniciativa, explicou a deputada, é um estudo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS) que objetiva trazer à tona a relevância de se aumentar o cuidado com a água utilizada pela população sergipana. “É algo que contribui com áreas essenciais como a saúde, educação, meio ambiente e, também, com a economia”, declarou, ao se congratular com o reitor da instituição, Valter de Santana Filho.

Já ao destacar a atuação das alunas no OBA, Maria observou que “o êxito das três itabaianenses reflete, não apenas a importância do trabalho coletivo, mas, acima de tudo, a importância do processo de ensino-aprendizagem”.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça