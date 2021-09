Marinha do Brasil divulga edital para concurso com 40 vagas de nível técnico

Estarão abertas, entre os dias 08/09 e 26/09/21, as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP) em 2021.

As vagas são destinadas às áreas de Contabilidade (4), Eletrônica (2), Enfermagem (2), Estatística (2), Geodésia e Cartografia (2), Gráfica (2), Marcenaria (2), Mecânica (3), Metalurgia (3), Meteorologia (2), Motores (2), Processamento de Dados (6), Química (2), Administração (2), Edificações (2) e Eletrotécnica (2). Aos candidatos negros, são reservadas 20% das oportunidades.

O Corpo Auxiliar de Praças (CAP) destina-se, primordialmente, a suprir a Marinha com Praças que ocupem cargos relativos às áreas de administração, de hidrografia, de informática, de saúde e de manutenção dos meios existentes, exercendo funções inerentes à carreira militar.

Todas as informações necessárias relativas ao concurso estão no edital publicado no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00.

O candidato fará uma única prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais para cada Área Técnica e uma Redação. Os classificados participarão ainda de etapas, com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Ao serem aprovados em todas as fases do concurso, os candidatos serão chamados para o Curso de Formação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, também eliminatório.

Nesse período, os jovens recebem alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, bem como remuneração, inicialmente de R$1.185,00.