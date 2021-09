MNSL mantém classificação para admissão de pacientes

Os relatórios estatísticos da Instituição apontam que de janeiro a julho de 2021, a unidade registrou um total de 8.147 atendimentos, sendo 4.381 pacientes com altas e 3.766 referentes a pacientes que ficaram internadas para tratamento ou realização do parto

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes tem um alto índice de atendimento anual e, mensalmente, seu balanço apresenta números expressivos em curto espaço de tempo. Os relatórios estatísticos da Instituição apontam que de janeiro a julho de 2021, a unidade registrou um total de 8.147 atendimentos, sendo 4.381 pacientes com altas e 3.766 referentes a pacientes que ficaram internadas para tratamento ou realização do parto. As informações são da gerente do Pronto Socorro da MNSL, a enfermeira Mércia Carina Pena Fonseca.

A enfermeira explicou ainda que a unidade trabalha com o sistema de admissão e avaliação das gestantes. “Assim que a paciente chega na instituição é encaminhada para recepção, onde é feita sua identificação e a ficha cadastral. Esse acolhimento consiste em recepcionar os usuários desde a sua chegada, ouvindo suas queixas, permitindo que expressem suas preocupações”, disse Mércia.

“Ela explicou que a MNSL conta com um atendimento resolutivo e responsável, orientando quando for o caso, a paciente e a família, garantindo a articulação com outros serviços de saúde, para a continuidade da assistência”, atentou a enfermeira.

Mércia enfatizou que MNSL funciona 24 horas, como porta aberta, de domingo a domingo. “Aqui as pacientes são recebidas sendo realizada a classificação para verificar se há risco gestacional ou não, para que possam dar entrada na instituição. As que não forem classificadas de alto risco, são transferidas para outras maternidades que atendem o perfil de risco habitual (baixa complexidade)”, esclareceu a enfermeira.

Números

Sobre números, Mércia informou que de janeiro a julho de 2021, foi mantida a média de atendimentos de baixa complexidade. “Conseguimos 2.998 transferências para maternidades que atendem o perfil de risco habitual, desafogando a unidade, para melhor assistir aos pacientes de forma qualificada”, informou a gerente da Admissão.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3225-8650.

