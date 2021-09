Morre proprietário do restaurante Sal & Brasil de São Luis (MA) afogado no rio Preguiças

O Corpo de Bombeiros anunciou, nesse domingo (5), que foi encontrado o corpo do empresário Bento Henrique Ferro de Sá, dono da rede de restaurantes “Sal e Brasa”, que estava desaparecido no sábado (4), após cair de sua lancha nas águas do Rio Preguiças, em Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses.

“Nesse momento, o corpo do empresário segue para o Hospital Regional. A Polícia Civil e a equipe médica adotarão as providências de praxe para que o corpo seja liberado para a família. O Corpo de Bombeiros lamenta a perda e se solidariza com a família”, afirmou o coronel Célio Roberto.

As buscas do empresário foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do Centro Tático Aéreo (CTA). Uma equipe da Marinha também foi ao local para iniciar as investigações sobre o que causou a queda do empresário no rio.

“Nós estamos contando com o apoio aéreo do CTA, que já chegou aqui, e, também, da Marinha, que veio para iniciar as investigações sobre o acidente”, contou o major Alécio Mesquita, da 4ª Companhia Independente de Bombeiros Militar em Barreirinhas (4ª CIBM).

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros do Maranhão informou que o acidente aconteceu às margens do Rio Preguiças, no povoado Tapúio, em Barreirinhas, e que o empresário estava em sua lancha, quando foi avistado caindo no rio.

A nota diz ainda que a equipe de bombeiros esteve no local e realizou uma busca para tentar localizar o homem. No entanto, devido à baixa visibilidade, por estar no período noturno, a guarnição encerrou a operação e reiniciou as buscas ontem, com o emprego de mergulhadores.

Em Aracaju, o restaurante Sal & Brasa está funcionando normalmente, segundo o gerente do restaurante, porque o empresário Bento Henrique Ferro de Sá era proprietário da franquia de São Luís. Sergipe tem direção de um empresário do Estado, que lamenta a morte do colega maranhense.