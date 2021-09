Polícia Civil elucida roubo a estabelecimento comercial e um dos autores é preso

A Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda elucidou um roubo praticado contra um depósito de gás situado no povoado Sapé. O crime ocorreu no dia 2 de junho deste ano e foi praticado com uso de arma de fogo. Um dos suspeitos foi identificado como Nemias Menezes Silva. Ele foi preso pela Polícia Militar no último sábado (4), no município de Campo do Brito.

De acordo com as informações policiais, após a ocorrência do crime a Polícia Civil de Itaporanga D’Ajuda deu início às investigações. No procedimento investigativo, um dos suspeitos foi identificado como Nemias. Diante do apurado, foi pedida prisão junto ao Poder Judiciário.

Com a decisão judicial, foram iniciadas as buscas pelo investigado. No último sábado, a Polícia Civil tomou conhecimento de que Nemias estava em um bar num povoado do município de Campo do Brito. A informação foi compartilhada com a Polícia Militar que efetuou a prisão do suspeito.

Ainda conforme as investigações, no crime, Nemias tentou disparar duas vezes em uma das vítimas, mas a arma falhou. As investigações prosseguem com o propósito de identificar os demais criminosos que participaram do roubo.

Fonte e foto assessoria