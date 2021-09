Prefeitura de Itabaiana empossa mais 41 novos funcionários efetivos

O Governo de Itabaiana empossou mais 41 novos funcionários efetivos aprovados no Concurso Público de 2020. O município convocou 55 aprovados, porém 14 não compareceram. A posse ocorreu na manhã desta segunda-feira (06), na Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença do Prefeito Adailton Sousa; da secretária de Administração, Sandra Santana; e da coordenadora de núcleo do setor pessoal, Mayara Oliveira.

Foram empossados os aprovados no seguintes cargos: 05 – Agentes Técnico de Enfermagem; 01 – Agente Técnico de Patologia Clínica; 01 – Assistente Social em Saúde; 02 – Enfermeiro; 01 – Inspetor Sanitário; 01 – Nutricionista; 01 – Agente Comunitário em Saúde – Equipe 19 – Sítio Porto; 02- Agente Comunitário em Saúde – Equipe 20 – Queimadas; 08 – Agentes de Coleta de Lixo; 17 Agentes de Limpeza e Conservação de Logradouros; 01 Agente de Condução de Veículos de Pequeno e Médio Porte; 01 Professor de Educação Básica – Português.

Para o Prefeito Adailton Sousa, ser aprovado em um concurso público é uma chance única, ” Eu aconselho a vocês que continuem estudando para alcançar coisas maiores, que não parem por aqui”, aconselhou o prefeito. Adailton também destacou sobre o município de Itabaiana ser uma referência na administração pública, “as pessoas escolhem Itabaiana para concurso por trabalharmos com responsabilidade e transparência. A gente espera que vocês possam contribuir com o município, que se empenhem, dando celeridade e dinamismo à administração pública”, ressaltou.

Os demais servidores que não compareceram na solenidade, poderão comparecer até o dia 02/10 no setor pessoal da Secretaria Municipal de Administração, das 08h às 13h. Os empossados têm o prazo de 15 dias para exercerem suas funções. O município seguirá convocando os demais aprovados no concurso de acordo com a demanda nas determinadas áreas.

Foto assessoria

Por Leonan Leal