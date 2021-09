Prefeitura de Neópolis anuncia calçamento em cinco comunidades

O município de Neópolis foi celeiro de boas notícias durante a última sexta-feira, 3, quando recebeu a visita do deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas) para a assinatura das ordens de serviços do calçamento dos povoados Flor do Brejo, Tenório, Passagem, Tiririca e da Travessa Mestre Abel, localizada na cidade.

Recebido pelo prefeito Célio Lemos, o deputado garantiu a emenda no valor de R$ 1.2 milhões, através de uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), representada no evento pelo superintendente regional, Marcos Alves.

“Fico muito grato pela destinação de recursos promovida pelo deputado Laércio, principalmente por saber que localidades como a Flor do Brejo, em que os moradores sonhavam tanto com uma obra dessa natureza, agora terão 100% das suas ruas pavimentadas. Tudo isso é fruto de muito trabalho e de muito diálogo”, destacou Célio Lemos.

O deputado Laércio Oliveira ressaltou a felicidade em poder contribuir com o desenvolvimento do município que é conhecido nacionalmente como a Capital do Frevo em Sergipe. “Não há gratificação maior para um político, seja ele prefeito, vereador ou o deputado que destinou os recursos. Essa é a recompensa maior que a gente recebe e eu fico muito feliz em ser parte desse momento que o município de Neópolis vive”, concluiu.

A cerimônia contou com a presença de diversas lideranças locais, a exemplo de vereadores, do vice-prefeito Dr. Francisco Antunes; do deputado estadual Luciano Pimentel e do prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz.

Foto assessoria

Por Midiando Comunicação