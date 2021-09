ITP: Retorno à presencialidade é cercado de cuidados

O ITP segue, rigorosamente, o Protocolo de Prevenção ao Contágio da Covid19 definido pelo Grupo Tiradentes

À medida que os governos autorizam a abertura gradual de alguns setores, as Instituições de Ensino vêm construindo estratégias para o retorno das atividades educativas, para que, após a liberação do Poder Público, possam atuar com segurança.

Estudos em diversos países demonstram que a sociedade viverá um novo normal, exigindo uma nova cultura, uma nova postura e a aplicação de cuidados nos espaços da comunidade acadêmica.

Dessa forma, o Grupo Tiradentes desenvolveu um Plano de Retorno, resultado do trabalho de equipes multidisciplinares e de várias lideranças da instituição, com foco na preservação da saúde de todos no uso dos nossos espaços.

Este plano tem por base diretrizes legais e sanitárias que deverão ser incorporadas às atividades da comunidade administrativa e acadêmica.

De acordo com José dos Santos Junior, Técnico em Segurança do Trabalho SR/SESMT, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa-ITP, que participou da elaboração das estratégias do Protocolo de Prevenção ao Contágio da Covid-19, o Plano de Retorno foi estruturado em três pilares: pessoas, infraestrutura e procedimentos.

“O Plano apresenta as condições e informações necessárias para conhecimento e integração de tudo o que foi planejado e executado para a prevenção ao contágio da Covid-19. O primeiro estágio contempla ações de prevenção com foco nos cuidados com as pessoas”, explica.

Para os colaboradores do ITP, em atividade presencial nos locais de trabalho, foi desenvolvido um ambiente de treinamento com vídeos didáticos abrangendo o conteúdo de prevenção ao contágio da Covid-19, aplicação de processo de avaliação da condição de saúde pela Medicina do Trabalho, disponibilização de itens de proteção coletiva, de higiene e proteção individual e sinalização para todos os que necessitam realizar atividades presenciais nos campi.

Ações de prevenção também foram desenvolvidas no preparo da infraestrutura. “Foram realizados estudo e mapeamento dos espaços dos campi com definição dos ambientes de trabalho, instalação de sinalização de prevenção ao contágio com atenção às regras de conduta, distanciamento, higienização das mãos, direcionamento e fluxo de circulação, reestruturação do processo de higiene e manutenção dos equipamentos de ar condicionado, assim como dos processos de limpeza e desinfecção dos ambientes de trabalho, adequação de equipamentos de uso coletivo, instalação de totens e dispenser de álcool gel 70% nos acessos e áreas de circulação, instalação de barreiras acrílicas nos setores de atendimento e reestruturação das áreas de convivência”, pontua o Técnico em Segurança do Trabalho.

Atualmente, 90% dos 97 colaboradores do ITP já estão em atividade laboral presencial. Como parte das ações relacionadas ao protocolo, visitas são feitas periodicamente, nos turnos manhã e tarde em ambos os prédios do Instituto com o objetivo analisar manter os ambientes seguros.

“As orientações são com foco no reforço ao protocolo sanitário da OMS, bem como ao protocolo da instituição”, afirma José Junior.

Vacinômetro

Para mapear a situação vacinal entre os colaboradores, o Grupo Tiradentes instalou, e o Instituto de Tecnologia e Pesquisa acompanha, o vacinômetro que monitora o ritmo da vacinação dos que trabalham no campus Farolândia, unidade onde o ITP/SE está instalado.

“O vacinômetro foi criado com o objetivo de monitorar o estágio da vacinação dos colaboradores que já foram imunizadas completamente, das que já tomaram a primeira dose e para quando aguardam a segunda e dos que receberam dose única”, explica Francisco Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro do ITP.

Francisco ressalta ainda que o vacinômetro se configura como um registro, mas para além dos números há um trabalho de conscientização.

“Existe um processo de sensibilização para a importância da vacinação. A empresa preza pelo cuidado e se disponibilizou, inclusive, a ser ponto de vacinação na cidade de Aracaju. O ITP orienta, e flexibiliza o horário do colaborador, para que ele possa ser imunizado. A vacina é proteção individual e mais segurança coletiva”.

Foto assessoria

Por Amália Roeder