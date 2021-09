Seis pessoas ficam feridas em acidente com dois veículos de passeio na BR-235, em Itabaiana

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio ocorrido na noite de domingo (05), na BR-235, na altura do povoado Rio das Pedras, em Itabaiana. Deixou seis pessoas feridas.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe (PRF/SE) são de que o acidente foi uma colisão transversal entre dois carros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer as vítimas.

O acidente envolveu um veículo Fox e um Vectra, com placa de Canindé de São Francisco. Segundo informações de populares, os veículos colidiram no momento que o condutor do Fox tentou cruzar a rodovia.

Os ocupantes dos veículos ficaram gravemente feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a unidades hospitalares.

Foto redes sociais