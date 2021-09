Suspeito de matar companheira em quarto de pousada morre em confronto com a polícia

Um homem suspeito de matar a companheira em um quarto de pousada, em julho deste ano, morreu em confronto com a polícia, na manhã desta segunda-feira (06), no município de Propriá.

Segundo a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, Geilson foi localizado por meio de troca de informações entre as Delegacias Regionais de Maruim, Propriá e a Divisão de Inteligência Policial (Dipol).

No local, onde o homem estava foram localizadas armas e munições. Além do celular da vítima.

O delegado Fábio Alan revelou que Geilson também era suspeito de homicídios em Propriá. Com o acusado, os policias apreenderam um revólver calibre.38 (provavelmente a arma utilizada no crime em Maruim), uma espingarda caseira, várias munições e o celular da vítima do feminicídio.