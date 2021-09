Aracaju já vacinou contra a covid-19, 80% da população acima de 12 anos com a 1ª dose

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando, a cada dia, com a campanha de imunização da população contra o coronavírus. Nesta segunda-feira, 6, véspera do feriado nacional da Independência, a capital sergipana atingiu a marca de 80% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose.

Durante todo o dia, mais 2.813 aracajuanos foram vacinados, sendo 119 adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente, entre 12 e 17 anos, público prioritário neste momento, e 2.694 pessoas que precisavam tomar a segunda dose da AstraZeneca até o dia 13 de setembro e da Pfizer até o dia 16 de setembro, inseridas na antecipação vacinal organizada pela SMS.

Locais

Até a próxima sexta-feira, dia 10, para receber a vacina, as pessoas que fazem parte do grupo priorizado nesta fase devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

Até lá, a vacinação de primeira dose ocorre em oito pontos da capital: Unidades Básicas de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo), os shoppings Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial), as universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Maurício de Nassau (avenida Augusto Franco) e o auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), das 8h às 16h, e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante apresentação do código autorizativo após cadastro no VacinAju.

2ª Dose

Os pontos para antecipação da segunda dose de AstraZeneca são UBSs Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os dois drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

Já os pontos de antecipação da dose de reforço da Pfizer são o Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h; além dos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para ser vacinado basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada ou dos pais.

Foto Sérgio Silva