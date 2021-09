Laércio Oliveira participa de encontro com lideranças de São Cristóvão e fala sobre política

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou de uma reunião na manhã desta terça-feira, 7, no município de São Cristóvão, com a líder política Gedalva Umbaubá, seu esposo, Carlos Umbaubá, vereador Neto Batalha, e os ex-vereadores Lilo Abençoado, Michael Almeida e Rafael Araújo, entre outras pessoas. Na pauta, as demandas para o município de São Cristóvão e os rumos da política local e estadual.

Laércio reafirmou seu desejo de ser pré-candidato a governador do Estado em 2022. Sua decisão foi recebida com bastante entusiasmo e apoio por todos que estavam presentes. Gedalva Umbaubá, que disputou a Prefeitura de São Cristóvão em 2020 e ficou em segundo lugar, afirmou que Laércio tem feito um excelente trabalho e é o melhor nome.

“Fiquei muito feliz em receber o deputado Laercio Oliveira. Ele veio para somar conosco nesse projeto único para o bem de Sergipe. Tenho certeza que ele alcançará seus objetivos porque Laércio é um deputado que tem colaborado para o desenvolvimento do Estado. Ele faz um excelente trabalho em Brasília e por isso não tenho dúvida que o povo sergipano saberá reconhecer”, disse Gedalva.

O vereador Neto Batalha (PP) também enalteceu as qualidades de Laércio e lembrou o deputado sempre ajudou o município de São Cristóvão. “Todas as demandas que a gente leva pra Laércio ele está sempre à disposição, porque ele se preocupa com o povo de São Cristóvão. Tivemos hoje uma conversa muito boa, onde todos apoiaram a sua decisão de pleitear uma pré-candidatura a governador, porque ele é o político mais preparado de Sergipe”, afirmou.

O ex vereador Lilo Abençoado também destacou a presença do deputado na reunião. Segundo ele, Laércio tem representatividade no município de São Cristóvão. “Ele nos traz mais esperança e expectativa de dias melhores. Acreditamos que ele engrenará sua pré campanha porque não existe pessoa mais preparada em Sergipe. Tudo que ele põe a mão floresce, como por exemplo a sua gestão na Fecomércio e o próprio mandato de deputado federal, sendo o parlamentar mais bem avaliado do Estado”, pontuou.