Locais de vacinação contra a Covid-19 serão alterados em Aracaju nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 7 de setembro, feriado pela independência do Brasil, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, irá alterar locais de funcionamento da vacinação contra covid-19 para primeira e segunda doses.

A alteração será realizada devido à baixa procura pela vacina no último final de semana, quando 245 adolescentes com comorbidades e com deficiência permanente receberam a primeira dose.

Na terça, os pontos de vacinação para adolescentes com comorbidades e com deficiência são Unit, das 8h às 16h; e drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h.

A segunda dose do imunizante Pfizer para quem precisa receber vacina até 16 de setembro será disponibilizada na Unit e no Parque da Sementeira.

Já a segunda dose de AstraZeneca para quem precisa completar o ciclo vacinal até 13 de setembro será ofertada nas Unidades Básicas de Saúde Cândida Alves e Augusto Franco e no drive do Parque da Sementeira.

Segunda dose de coronaVac não será disponibilizada no feriado. O auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, ponto de vacinação de coronaVac, volta a funcionar na quarta.

Semana

A vacinação de adolescentes com comorbidades e deficiência permanente aegue até sexta-feira, 10. Adolescentes que fazem parte do grupo priorizado nesta fase devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

Os pontos de vacinação da capital, a partir de quarta, são: Unidades Básicas de Saúde Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo), os shoppings Riomar (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial), as universidades Tiradentes (Augusto Franco) e Maurício de Nassau (avenida Augusto Franco) e o auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), das 8h às 16h, e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante apresentação do código autorizativo após cadastro no VacinAju.

Até este domingo (5), Aracaju vacinou 455.832 pessoas com primeira dose, o que é equivalente a 68,55% da população geral.

Segunda dose

Os pontos para antecipação da segunda dose de AstraZeneca que continuam atendimento a partir de quarta-feira, dia 8, são: UBSs Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h. Devem procurar os pontos quem precisa receber a segunda dose até 13 de setembro.

Já os pontos de antecipação da dose de reforço da Pfizer para quem tem que receber vacina até 16 de setembro são o Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h, além dos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

Para ser vacinado basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada.

Foto: Marcelle Cristinne