Manifestantes fazem ato de apoio ao presidente Bolsonaro em Aracaju, dos arcos da orla até o Calçadão da 13 de Julho

Durante a carreata, manifestantes carregam bandeiras do Brasil e foi executado o hino nacional. Algumas pessoas não estão usando máscaras de proteção, item obrigatório por lei estadual em espaços públicos. Os atos deverão se concentrar na Zona Sul da capital.

Na manifestação bandeiras do Brasil e faixas com mensagens que agridem a constituição, pedem a cassação de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente do ministro Alexandre Moraes, além de apoiar medidas do presidente que protegem Fake News, mensagens de ódio e exaltação ao Golpe.